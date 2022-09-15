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В Дагестане построят три объекта обращения с ТКО

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В Дагестане построят три объекта обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
В Дагестане построят три объекта обращения с ТКО
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Заводы появятся в Дербентском и Хасавюртском районах, а также в городском округе Махачкала.

«На Российской неделе ГЧП были подписаны концессионные соглашения в отношении создания объектов по обращению с ТКО в Республике Дагестан, в финансировании которых примет участие Российский экологический оператор», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, сумма инвестиций составит 12,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют полностью перейти на раздельный сбор мусора к 2030 году.

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