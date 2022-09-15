В Дагестане построят три объекта обращения с ТКО
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Заводы появятся в Дербентском и Хасавюртском районах, а также в городском округе Махачкала.
«На Российской неделе ГЧП были подписаны концессионные соглашения в отношении создания объектов по обращению с ТКО в Республике Дагестан, в финансировании которых примет участие Российский экологический оператор», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
По его словам, сумма инвестиций составит 12,8 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют полностью перейти на раздельный сбор мусора к 2030 году.