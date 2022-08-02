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В Нижегородской области планируют полностью перейти на раздельный сбор мусора к 2030 году

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Власти Нижегородской области планируют, что жители региона полностью перейдут на раздельный сбор мусора к 2030 году.
В Нижегородской области планируют полностью перейти на раздельный сбор мусора к 2030 году
  • Gettyimages.ru
  • © Billy Hustace

Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Министерство экологии.

Отмечается, что правительство России поставило цель для всех субъектов страны — к 2023 году достигнуть 100%-ной обработки ТКО, снизить до 50% утилизацию твёрдых коммунальных отходов, избежать образования новых свалок и создать экономику замкнутого цикла (в части утилизации промышленных отходов).

Ранее телеканал «360» со ссылкой на министра экологии Московской области Тихона Фирсова сообщил, что в Подмосковье за полгода утилизировали более 22 млн куб. м строительного мусора.

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