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В Крыму вынесли приговор по делу о незаконном проведении азартных игр

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В Керчи вынесли приговор в отношении 18 человек, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны.
В Крыму вынесли приговор по делу о незаконном проведении азартных игр
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

Незаконной деятельностью фигуранты занимались в январе — мае 2019 года. Они заработали 47 млн рублей.

Двух организаторов суд приговорил к тюремным срокам, остальные 16 подсудимых получили условные сроки.

Также стало известно, что в Екатеринбурге вынесли приговор в отношении жителя Иркутской области, который обвинялся в особо крупном мошенничестве, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Фигурант создал кредитно-потребительский кооператив, но по факту это была финансовая пирамида. В 2014—2018 годах офисы работали не только на территории области, но и в других регионах, в том числе в Пермском крае и Башкирии.

Пострадали 472 человека на общую сумму, превышающую 264,7 млн рублей.

Мужчина приговорён к шести годам лишения свободы. Вердикт ещё не вступил в силу.

Ранее эксперт компании «Глобал финанс групп» Николай Щеглов рассказал, по какому принципу функционируют некоторые популярные финансовые пирамиды.

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