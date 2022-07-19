Специалист Щеглов рассказал об особенностях работы финансовых пирамид в сети

Эксперт компании «Глобал финанс групп» Николай Щеглов рассказал, по какому принципу функционируют некоторые популярные финансовые пирамиды.

Финансовые пирамиды сегодня активно модифицируются. Большая их часть действует онлайн, пишет Life.ru.

По словам Щеглова, людей часто заманивают в Telegram-каналы, где «счастливый инвестор» рассказывает, как ловко зарабатывает деньги. После этого гражданам предлагают войти в «клуб».

«Из-за санкций и сложностей перевода денег за рубеж из России таких пирамид стало меньше. Однако они всё равно успешно работают: людям предоставляют на сайте личный кабинет с фальшивыми курсами акций и валют, которыми управляют мошенники. В итоге клиенты теряют деньги», — резюмировал эксперт.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.