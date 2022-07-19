Специалист Щеглов рассказал об особенностях работы финансовых пирамид в сети

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Эксперт компании «Глобал финанс групп» Николай Щеглов рассказал, по какому принципу функционируют некоторые популярные финансовые пирамиды.
Специалист Щеглов рассказал об особенностях работы финансовых пирамид в сети
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Финансовые пирамиды сегодня активно модифицируются. Большая их часть действует онлайн, пишет Life.ru.

По словам Щеглова, людей часто заманивают в Telegram-каналы, где «счастливый инвестор» рассказывает, как ловко зарабатывает деньги. После этого гражданам предлагают войти в «клуб».

«Из-за санкций и сложностей перевода денег за рубеж из России таких пирамид стало меньше. Однако они всё равно успешно работают: людям предоставляют на сайте личный кабинет с фальшивыми курсами акций и валют, которыми управляют мошенники. В итоге клиенты теряют деньги», — резюмировал эксперт.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

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