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В Подмосковье почти 1000 IT-специалистов получили льготную ипотеку

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В Московской области почти 1000 IT-специалистов получили льготную ипотеку.
В Подмосковье почти 1000 IT-специалистов получили льготную ипотеку
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Льготная ипотека для айтишников — очень своевременная и важная мера поддержки, к которой в Подмосковье есть серьёзный интерес. В сфере информационных технологий у нас порядка 30 тыс. специалистов. Преимущественно это молодые люди, для которых жилищный вопрос — номер один», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

По льготной программе в регионе можно получить кредит до 18 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости недвижимости на первичном рынке.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов с мая по июль. Общая сумма достигла 8,55 млрд рублей.

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