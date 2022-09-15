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В Подмосковье выдали более 24 тысяч разрешений на работу такси с начала года

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В Московской области выдали более 24 тыс. разрешений на работу такси с начала 2022 года.
В Подмосковье выдали более 24 тысяч разрешений на работу такси с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

«На сегодняшний день в Подмосковье работает около 94 тыс. такси по выданным разрешениям. Порядка 77 тыс. из них выданы индивидуальным предпринимателям», — заявил первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Евгений Аптекин.

В настоящее время собственник автомобиля может получить разрешение на работу в такси, подав электронное заявление через региональный портал госуслуг. Также можно обратиться в МФЦ, передаёт «Радио 1».

Ранее сообщалось, что жители Московской области в 2022 году воспользовались такси с детским тарифом 5 млн раз. Это на 20% превышает показатель 2021 года.

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