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Жители Подмосковья совершили 5 млн поездок в такси по детскому тарифу в 2022 году

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Жители Московской области в 2022 году воспользовались такси с детским тарифом 5 млн раз. Это на 20% превышает показатель 2021 года.
Жители Подмосковья совершили 5 млн поездок в такси по детскому тарифу в 2022 году
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные регионального Минтранса.

В министерстве уточнили, что по данному тарифу работают только те водители, которые проходят обязательную подготовку.

Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры области Евгений Аптекин отметил, что на детском тарифе работают только водители, у которых высокий рейтинг и нет негативных отзывов со стороны пассажиров.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что количество аварий с участием такси в Москве снизилось на 4% с начала 2022 года — с 953 до 918.

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