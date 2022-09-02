Жители Подмосковья совершили 5 млн поездок в такси по детскому тарифу в 2022 году
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные регионального Минтранса.
В министерстве уточнили, что по данному тарифу работают только те водители, которые проходят обязательную подготовку.
Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры области Евгений Аптекин отметил, что на детском тарифе работают только водители, у которых высокий рейтинг и нет негативных отзывов со стороны пассажиров.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что количество аварий с участием такси в Москве снизилось на 4% с начала 2022 года — с 953 до 918.