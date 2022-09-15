ЦФО перевыполнил план по вводу мощностей по утилизации ТКО

Зампред правительства России Виктория Абрамченко провела совещание, посвящённое реализации реформы обращения с отходами в Центральном федеральном округе.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам Абрамченко, в 2021 году в ЦФО на обработку отправлено 11,7 млн т твёрдых коммунальных отходов (ТКО), что достигает 51,8% от всего объёма по России. На утилизацию ушло 4,7 млн т, или 77% от общего показателя по стране, на захоронение — 13,3 млн т (34,8%).

«ЦФО с его высокой плотностью населения и относительно большим объёмом образуемого мусора показывает высокие результаты по работе с отходами. Требования федерального проекта по важнейшим показателям перевыполнены», — заявила вице-премьер.

По её словам, обработка ТКО в округе составила 63,6% при плане 41,9%, утилизация — 25,4% от количества образованных отходов при плане 14%.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют полностью перейти на раздельный сбор мусора к 2030 году.