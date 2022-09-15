ЦФО перевыполнил план по вводу мощностей по утилизации ТКО
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
По словам Абрамченко, в 2021 году в ЦФО на обработку отправлено 11,7 млн т твёрдых коммунальных отходов (ТКО), что достигает 51,8% от всего объёма по России. На утилизацию ушло 4,7 млн т, или 77% от общего показателя по стране, на захоронение — 13,3 млн т (34,8%).
«ЦФО с его высокой плотностью населения и относительно большим объёмом образуемого мусора показывает высокие результаты по работе с отходами. Требования федерального проекта по важнейшим показателям перевыполнены», — заявила вице-премьер.
По её словам, обработка ТКО в округе составила 63,6% при плане 41,9%, утилизация — 25,4% от количества образованных отходов при плане 14%.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют полностью перейти на раздельный сбор мусора к 2030 году.