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Врач-диетолог Гинзбург назвал морс с добавлением сахара самым опасным для здоровья

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Нарушение обмена веществ вследствие каждодневного употребления сахарных морсов может привести к ожирению, сахарному диабету и гипертонии, рассказал в интервью «Москве 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Врач-диетолог Гинзбург назвал морс с добавлением сахара самым опасным для здоровья
  • Gettyimages.ru

«Сахар вреден, потому что он в нашем организме слишком быстро оказывается в крови. И когда концентрация сахара в крови повышается стремительно, возникает нарушение обмена веществ», — объясняет эксперт.

По его словам, если пить сахарные морсы изо дня в день, нарушение обмена веществ может привести к ожирению, сахарному диабету и гипертонии.

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