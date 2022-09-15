Врач-диетолог Гинзбург назвал морс с добавлением сахара самым опасным для здоровья

Нарушение обмена веществ вследствие каждодневного употребления сахарных морсов может привести к ожирению, сахарному диабету и гипертонии, рассказал в интервью «Москве 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Сахар вреден, потому что он в нашем организме слишком быстро оказывается в крови. И когда концентрация сахара в крови повышается стремительно, возникает нарушение обмена веществ», — объясняет эксперт.

По его словам, если пить сахарные морсы изо дня в день, нарушение обмена веществ может привести к ожирению, сахарному диабету и гипертонии.

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