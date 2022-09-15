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Власти России субсидируют морские грузоперевозки в Калининградскую область

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Правительство выделит более 1,3 млрд рублей на субсидирование морских грузоперевозок в Калининградскую область, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что меры были введены в связи со сложностями с транзитом грузов из-за введённых антироссийских санкций.

«Будет введён механизм субсидирования морских перевозок между Калининградской областью и другими регионами... Рассчитываем, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря будет перевезено около 900 тыс. т грузов», — сказал Мишустин.

Средства предполагается направить Росморречфлоту, который распределит субсидии между морскими грузоперевозчиками. Речь идёт о нефти и нефтепродуктах, угле, цементе, торфе, автомобилях и т. д.

Ранее Мишустин анонсировал выделение на поддержку Калининградской области 5,5 млрд рублей.

Также губернатор Калининградской области Антон Алиханов попросил президента России Владимира Путина дать поручение, чтобы свободные паромы из других регионов России перевели на рейсы до Калининграда.

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