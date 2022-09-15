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Специалисты назвали разницу между осенней хандрой и депрессией

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Специалисты рассказали, чем осенняя хандра отличается от депрессивного расстройства.
Специалисты назвали разницу между осенней хандрой и депрессией
  • Gettyimages.ru

Стоит различать сентябрьское уныние и депрессию как психиатрический диагноз, пишет «Москва 24».

Хандра — это сезонное аффективное расстройство, которое связано с переменой времени года, тогда как клиническая депрессия — серьёзное заболевание. Оно обычно длится больше двух недель и имеет отличительные признаки. Так, из-за дефицита гормона дофамина человек не может получать удовольствие в том числе от тех вещей, которые раньше радовали.

Также у страдающих депрессией наблюдается ощущение заторможенности, трудности с концентрацией внимания, пессимистичный настрой мыслей, пониженная самооценка, нарушение ритмов сна.

При подобных симптомах не стоит затягивать ситуацию, а стоит обратиться к врачу-неврологу или терапевту.

Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.

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