военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Попова выразила соболезнования в связи со смертью Сунгоркина

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила глубокие соболезнования в связи со скоропостижной смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.
Попова выразила соболезнования в связи со смертью Сунгоркина
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

«От себя лично и от всего коллектива Роспотребнадзора выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Николаевича Сунгоркина в связи с его кончиной. Владимир Николаевич — настоящая легенда российской журналистики. Будучи страстным энтузиастом своего дела, он всегда стремился доносить до многомиллионной аудитории «Комсомольской правды» объективную и взвешенную информацию, на доступном языке говорить с людьми о самых сложных вещах», — говорится в тексте телеграммы, присланной в редакцию.

Попова отметила также, что издание неоднократно становилось источником важнейших новостей об эпидемической ситуации в России и мире, содействовало информированию граждан о мерах профилактики различных заболеваний, а значит — помогало защищать здоровье людей.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября, ему было 68 лет.

Ранее главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Ярёменко в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о главном редакторе «Комсомольской правды» Владимире Сунгоркине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить