Попова выразила соболезнования в связи со смертью Сунгоркина

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила глубокие соболезнования в связи со скоропостижной смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

Об этом пишет kp.ru.

«От себя лично и от всего коллектива Роспотребнадзора выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Николаевича Сунгоркина в связи с его кончиной. Владимир Николаевич — настоящая легенда российской журналистики. Будучи страстным энтузиастом своего дела, он всегда стремился доносить до многомиллионной аудитории «Комсомольской правды» объективную и взвешенную информацию, на доступном языке говорить с людьми о самых сложных вещах», — говорится в тексте телеграммы, присланной в редакцию.

Попова отметила также, что издание неоднократно становилось источником важнейших новостей об эпидемической ситуации в России и мире, содействовало информированию граждан о мерах профилактики различных заболеваний, а значит — помогало защищать здоровье людей.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября, ему было 68 лет.

Ранее главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Ярёменко в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о главном редакторе «Комсомольской правды» Владимире Сунгоркине.