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Замглавреда «Комсомольской правды» Захаров назвал внезапной смерть Сунгоркина

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Заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Леонид Захаров рассказал о скоропостижной смерти Владимира Сунгоркина, с которым вместе отправился в экспедицию на Дальний Восток.
Замглавреда «Комсомольской правды» Захаров назвал внезапной смерть Сунгоркина
  • РИА Новости

«Мы планировали вечером сегодня уже заехать в Хабаровск и оттуда в Москву. И Владимир Николаевич предложил найти по дороге красивое местечко, остановиться там и пообедать. Все охотно поддержали эту идею, но минуты через три он начал задыхаться. Мы вынесли его на свежий воздух, он уже был без сознания фактически, начали делать массаж сердца, искусственное дыхание, ничего не помогло. Потом врач, который делал первичный осмотр, сказал, что это всё было уже бесполезно, судя по всему, это инсульт, первичное заключение такое. Более точное официальное сможем, наверное, позднее сообщить», — заявил заместитель главреда в беседе с радио «Комсомольская правда».

Захаров отметил, что о дате прощания и похорон станет известно позднее.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября, ему было 68 лет.

Ранее главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Ярёменко в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о главном редакторе «Комсомольской правды» Владимире Сунгоркине.

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