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Канделаки выразила мнение, что со смертью Сунгоркина ушла эпоха

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Телеведущая, заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки рассказала, каким человеком был главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.
Канделаки выразила мнение, что со смертью Сунгоркина ушла эпоха
  • РИА Новости

«Владимир Николаевич был полон жизни. В современном мире возраст теряет значение, то есть можно постареть в 45 лет, а можно оставаться вечно молодым и за 80. У него было столько планов, он был неравнодушен ко всему. И, что самое главное, у него было редкое по нынешним временам качество: он не сдавал журналистов. То есть это коллеги, с которыми он работал, коллеги, в которых он верил, которым доверял», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Канделаки отметила, что «Комсомолка» продолжит жить, но медийный холдинг действительно осиротел.

«Есть фраза: «С ним ушла эпоха». Правда, ушла эпоха», — заключила она.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября, ему было 68 лет.

Ранее главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Ярёменко в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о главном редакторе «Комсомольской правды» Владимире Сунгоркине.

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