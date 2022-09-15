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Глава Россотрудничества Примаков назвал Сунгоркина человеком эпохи Возрождения

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Глава Россотрудничества Евгений Примаков отреагировал на скоропостижную смерть главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.
Глава Россотрудничества Примаков назвал Сунгоркина человеком эпохи Возрождения
  • РИА Новости

В эфире радио «Комсомольская правда» Примаков назвал Сунгоркина человеком энциклопедических знаний, блестящим журналистом и медиаменеджером.

«Владимир Николаевич был человеком эпохи Возрождения. То есть человеком энциклопедическим, невероятно разных талантов и применения этих талантов. Он был блестящий журналист и управленец. Он сам вёл эфиры, несмотря на то, что на нём была огромная нагрузка по управлению всем издательским домом. Я хочу свои соболезнования высказать не только семье, друзьям Владимира Сунгоркина, но и большой семье «Комсомольской правды», будь то газета, радио, интернет-редакция. Мы все осиротели. Таких, как Владимир Николаевич, сейчас не делают», — подчеркнул глава Россотрудничества.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября, ему было 68 лет.

Ранее главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Ярёменко в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о главном редакторе «Комсомольской правды» Владимире Сунгоркине.

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