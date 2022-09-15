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Мединский поделился воспоминаниями о Сунгоркине

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Помощник президента России Владимир Мединский поделился воспоминаниями о скончавшемся главном редакторе «Комсомольской правды» Владимире Сунгоркине.
Мединский поделился воспоминаниями о Сунгоркине
  • РИА Новости

«Для меня Владимир Николаевич всегда был олицетворением очень молодого человека. Я только сейчас узнал, сколько ему лет, никогда не обращал на это внимания. Потому что он был настолько энергичным, ярким, полным идей, готовым поддержать любую инициативу, сам буквально фонтанирующий различными проектами. Мы с ним знакомы больше 20 лет, и он в этом отношении совершенно не менялся. Конечно, такая скоропостижная кончина — это большая трагедия и большая потеря для отечественной журналистики. Владимир Сунгоркин — образец профессионала, журналиста, организатора, руководителя СМИ. В нём сочетались исключительные профессиональные качества, управленческие, административные и чисто человеческие», — заявил Мединский в эфире радио «Комсомольская правда».

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября, ему было 68 лет.

Ранее главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Ярёменко в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о главном редакторе «Комсомольской правды» Владимире Сунгоркине.

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