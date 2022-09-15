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Зюганов назвал Сунгоркина сильным управленцем и организатором

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал скоропостижную кончину главы издательского дома Владимира Сунгоркина.
Зюганов назвал Сунгоркина сильным управленцем и организатором
  • РИА Новости

Политик рассказал, что знал Сунгоркина ещё с комсомольских времён, когда тот освещал строительство БАМа и не один месяц жил в вагончиках.

«После 1991 года он один из немногих, кто сумел сохранить газету — «Комсомолку». Сумел перевести её на новые рельсы, в том числе рыночные. Вот он сумел даже после этих потрясений создать крупную корпорацию. Как журналист, управленец и организатор он был сильным человеком. Поэтому и страна, и коллектив потеряли своего друга, товарища и руководителя», — заявил Зюганов.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября, ему было 68 лет.

Ранее главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Ярёменко в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о главном редакторе «Комсомольской правды» Владимире Сунгоркине.

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