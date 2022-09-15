Прокурор Петербурга рассказал о количестве жертв блокады Ленинграда
«Собранные всеми компетентными органами доказательства позволяют говорить о гораздо большем количестве жертв блокады, чем то, которое путём беглых подсчётов давала официальная статистика до сих пор», — цитирует РИА Новости Мельника.
Он отметил, что прокуратра впервые представит актуальный расчёт ущерба, нанесённого городу во время блокады.
Ранее на Смоленском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга прошла траурная церемония с участием блокадников, курсантов и школьников. Мероприятие было приурочено к 81-й годовщине начала блокады Ленинграда.