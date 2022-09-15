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Прокурор Петербурга рассказал о количестве жертв блокады Ленинграда

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Собранные специалистами доказательства говорят о том, что число жертв блокады Ленинграда выше, чем считалось ранее, заявил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.

«Собранные всеми компетентными органами доказательства позволяют говорить о гораздо большем количестве жертв блокады, чем то, которое путём беглых подсчётов давала официальная статистика до сих пор», — цитирует РИА Новости Мельника.

Он отметил, что прокуратра впервые представит актуальный расчёт ущерба, нанесённого городу во время блокады.

Ранее на Смоленском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга прошла траурная церемония с участием блокадников, курсантов и школьников. Мероприятие было приурочено к 81-й годовщине начала блокады Ленинграда.

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