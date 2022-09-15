«Известия»: Samsung может вернуться в Россию до конца года
«Компания Samsung может вернуться на российский рынок до конца года. Об этом «Известиям» рассказали источник, близкий к корпорации, и два собеседника в ритейле», — говорится в материале.
По данным одного из источников, поставки и продажи возобновятся уже в октябре.
10 августа компания Samsung представила две новые модели смартфонов — Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, «умные» часы Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Pro 2.