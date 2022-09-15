«Известия»: Samsung может вернуться в Россию до конца года

Компания Samsung может вернуться на российский рынок до конца текущего года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

«Компания Samsung может вернуться на российский рынок до конца года. Об этом «Известиям» рассказали источник, близкий к корпорации, и два собеседника в ритейле», — говорится в материале.

По данным одного из источников, поставки и продажи возобновятся уже в октябре.

10 августа компания Samsung представила две новые модели смартфонов — Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, «умные» часы Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Pro 2.