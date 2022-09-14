В Ульяновске открыли новый школьный IT-куб

На базе школы №62 в Ульяновске открыли новый IT-куб в рамках национального проекта «Образование».

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на городскую администрацию.

В центре цифрового образования будут изучать компьютерную графику, робототехнику, системное администрирование и процесс создания приложений, а также языки программирования.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе открылись экоклассы — профильные классы с углублённым изучением химии, биологии, физики и географии, передаёт «Ямал 1». Всего зачислены 30 учеников.

Ранее сообщалось, что в школах Московской области открыли ещё 123 образовательных центра «Точка роста».