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СК завёл дело по факту тройного убийства в дагестанском Буйнакске

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В СК по Дагестану заявили, что следователи завели уголовное дело по факту тройного убийства в дагестанском Буйнакске.
СК завёл дело по факту тройного убийства в дагестанском Буйнакске
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц)», — говорится в заявлении.

По версии следствия, 14 сентября примерно в 09:40 в городе Буйнакске 52-летний мужчина пришёл в жилище 73-летнего местного жителя, где он находился вместе с 24-летней дочерью. По прибытии на почве ранее сложившихся неприязненных отношений мужчина убил их, а после покончил с собой.

В настоящее время проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ноябре 2021 года сообщалось, что в дагестанском селе в результате стрельбы погиб имам мечети, два человека пострадали.

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