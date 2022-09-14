СК завёл дело по факту тройного убийства в дагестанском Буйнакске

В СК по Дагестану заявили, что следователи завели уголовное дело по факту тройного убийства в дагестанском Буйнакске.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц)», — говорится в заявлении.

По версии следствия, 14 сентября примерно в 09:40 в городе Буйнакске 52-летний мужчина пришёл в жилище 73-летнего местного жителя, где он находился вместе с 24-летней дочерью. По прибытии на почве ранее сложившихся неприязненных отношений мужчина убил их, а после покончил с собой.

В настоящее время проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ноябре 2021 года сообщалось, что в дагестанском селе в результате стрельбы погиб имам мечети, два человека пострадали.