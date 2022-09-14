СК завёл дело по факту тройного убийства в дагестанском Буйнакске
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц)», — говорится в заявлении.
По версии следствия, 14 сентября примерно в 09:40 в городе Буйнакске 52-летний мужчина пришёл в жилище 73-летнего местного жителя, где он находился вместе с 24-летней дочерью. По прибытии на почве ранее сложившихся неприязненных отношений мужчина убил их, а после покончил с собой.
В настоящее время проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В ноябре 2021 года сообщалось, что в дагестанском селе в результате стрельбы погиб имам мечети, два человека пострадали.