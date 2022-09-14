Попова: коронавирус уходит из центральной части России в регионы

Распространение коронавируса в центральной части России снижается, вирус уходит в регионы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом она сообщила в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Если в начале распространение было в центральной части и в центральных столичных городах — это Москва, Московская область и Санкт-Петербург (это были самые первые города), то сейчас здесь идёт снижение и волна уходит в регионы», — цитирует Попову РИА Новости.

По её словам, в 50 российских регионах сегодня наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, снижение показателей заболеваемости отмечено в 27 регионах, ещё восемь вышли на плато.

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