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Попова: коронавирус уходит из центральной части России в регионы

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Распространение коронавируса в центральной части России снижается, вирус уходит в регионы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом она сообщила в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Если в начале распространение было в центральной части и в центральных столичных городах — это Москва, Московская область и Санкт-Петербург (это были самые первые города), то сейчас здесь идёт снижение и волна уходит в регионы», — цитирует Попову РИА Новости.

По её словам, в 50 российских регионах сегодня наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, снижение показателей заболеваемости отмечено в 27 регионах, ещё восемь вышли на плато.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать масочный режим в общественных местах и пройти ревакцинацию на фоне подъёма уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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