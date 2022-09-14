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Главред «Советского спорта» Ярёменко поделился воспоминаниями о Сунгоркине

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Главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Ярёменко поделился воспоминаниями о главном редакторе «Комсомольской правды» Владимире Сунгоркине.
Главред «Советского спорта» Ярёменко поделился воспоминаниями о Сунгоркине
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Я виделся с ним пять дней назад в рамках Восточного экономического форума. Он был, как всегда, активен, бодр, полон энергии. Рассказывал, что находится в экспедиции, собирает материалы по одной из местных тем. Ничто не предвещало, что буквально через несколько дней мы будем с ним прощаться», — заявил он в беседе с ФАН.

Как отметил Ярёменко, все отзываются о Сунгоркине как об очень требовательном человеке, но он многих учил профессии и выводил в люди.

Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Сунгоркина.

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