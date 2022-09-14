В ОДКБ заявили о взломе сайта организации

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявила в своём Telegram о взломе и DDoS-атаке своего сайта.

«Сайт ОДКБ был взломан и подвергнут DDоS-атаке. 13 сентября около 23:00 подвергся DDоS-атаке официальный сайт ОДКБ www.odkb-csto.org. Была нарушена работоспособность ресурса, зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время ведутся мероприятия по локализации несанкционированного вмешательства и восстановлению повреждённых или утраченных данных.

Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов на заседании в ЦИК России заявил, что количество атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования в стране за всё время выборов превысило 35 тыс.