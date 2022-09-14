В Ассоциации родкомитетов поддержали идею отмены празднования Дня города Краснодара
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
С таким обращением выступила Ассоциация родительских комитетов Краснодарского края.
Представители написали коллективное обращение к главе региона Вениамину Кондратьеву с требованием отменить все массовые праздничные мероприятия 23 и 24 сентября в честь Дня города.
«Они (Ассоциация родительских комитетов Краснодарского края. — RT) являются членами нашей ассоциации и круга руководителей. Я полностью поддерживаю эту позицию. Я представляю общероссийскую Ассоциацию родительских комитетов, а это как бы часть. Мы, как общероссийская родительская организация, поддерживаем краснодарских родителей. Потому что, действительно, сейчас на фронте трудная ситуация. Все это понимают. Мне кажется, и многим так кажется, сейчас не время праздновать. Сейчас время быть с нашей армией морально и физически», — сказала Леткова.
Она также прокомментировала предложение ассоциации отменить шоу дронов и отправить их на фронт.
По её словам, это те вещи, которых «там явно не хватает».
«Дело в том, что каждый дрон — это чья-то спасённая жизнь, и не одна… Отправить их для нашей армии. Купить ещё какое-то оборудование, необходимое военным, которого не хватает. Вообще, ценность этой СВО в том, что весь наш народ объединился. Мы сейчас чувствуем себя как единый кулак… Народу нужна победа», — заключила Леткова.
Ранее в СМИ появилась информация, что представители Ассоциации родительских комитетов Краснодарского края обратились к главе региона Вениамину Кондратьеву с просьбой отменить празднование Дня города.