«Ъ»: власти России предложили авиакомпаниям выкупить иностранные самолёты за счёт ФНБ
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Как отмечает издание, в письме, направленном крупнейшим авиакомпаниям, министерство предлагает перевозчикам оценить, сколько оставшихся у них самолётов они готовы приобрести.
Предполагается, что для выкупа они смогут получить средства ФНБ по ставке 1,5% в течение 15 лет.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделит 25 млрд рублей на организацию воздушного движения. По его словам, 15 млрд рублей будет выделено на расширение производства самолётов МС-21.
В начале сентября сообщалось, что на полях Восточного экономического форума было подписано соглашение о намерениях на приобретение 339 самолётов российского производства.
Церемония прошла в присутствии зампреда правительства, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.