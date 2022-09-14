«Ъ»: власти России предложили авиакомпаниям выкупить иностранные самолёты за счёт ФНБ

Минтранс России предложил авиакомпаниям выкупить самолёты иностранных лизингодателей за счёт ФНБ, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, в письме, направленном крупнейшим авиакомпаниям, министерство предлагает перевозчикам оценить, сколько оставшихся у них самолётов они готовы приобрести.

Предполагается, что для выкупа они смогут получить средства ФНБ по ставке 1,5% в течение 15 лет.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделит 25 млрд рублей на организацию воздушного движения. По его словам, 15 млрд рублей будет выделено на расширение производства самолётов МС-21.

В начале сентября сообщалось, что на полях Восточного экономического форума было подписано соглашение о намерениях на приобретение 339 самолётов российского производства.

Церемония прошла в присутствии зампреда правительства, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.