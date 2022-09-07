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В рамках ВЭФ подписали соглашение по поставке 339 самолётов российского производства

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На полях Восточного экономического форума подписали соглашение о намерениях на приобретение 339 самолётов российского производства. Церемония прошла в присутствии зампреда правительства, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
В рамках ВЭФ подписали соглашение по поставке 339 самолётов российского производства
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Документ предусматривает поставку группе «Аэрофлот» на условиях лизинга 210 самолётов МС-21, 89 самолётов SSJ-NEW и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 год.

«Подписываемый в рамках ВЭФ контракт между ОАК и «Аэрофлотом» станет основным для фондирования из ФНБ — государство будет субсидировать закупку импортозамещённых версий воздушных судов, зафиксировав поставочную цену для авиакомпаний, чтобы наши перевозчики не испытывали дополнительной финансовой нагрузки», — заявил Мантуров.

Из документа следует, что в 2023 году в авиакомпании группы поступят первые два Superjet-NEW, а начиная с 2024 года планируется поставка первых шести самолётов МС-21 и первых семи самолётов Ту-214.

Ранее ФАН сообщало, что участники ВЭФ-2022 обсудили перспективы нового многополярного мира.

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