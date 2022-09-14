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Разработчик обсуждает серийное производство робота «Маркер»

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НПО «Андроидная техника» обсуждает разработку и серийное производство робота «Маркер» в интересах Росгвардии и НТЦ «Охрана» (входит в Роскосмос).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что робототехническая платформа «Маркер» является своего рода лабораторией по отработке ключевых технологий робототехники.

Ключевым требованием Роскосмоса и Росгвардии является  автономное патрулирование выделенной территории.

Ранее центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил награду в 1 млн рублей за захват эстонской роботизированной платформы THeMIS на Украине и её передачу российскому Минобороны.

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