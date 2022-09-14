Разработчик обсуждает серийное производство робота «Маркер»
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что робототехническая платформа «Маркер» является своего рода лабораторией по отработке ключевых технологий робототехники.
Ключевым требованием Роскосмоса и Росгвардии является автономное патрулирование выделенной территории.
Ранее центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил награду в 1 млн рублей за захват эстонской роботизированной платформы THeMIS на Украине и её передачу российскому Минобороны.