Тюменская и Владимирская области договорились о сотрудничестве в сфере туризма

В рамках туристического форума-выставки «Отдых Leisure» в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Тюменской и Владимирской областями.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Благодаря соглашению мы с Владимирской областью сможем совместно развивать туристический потенциал наших регионов. Для нас это открывает новые горизонты, доступ на новую территорию, где мы будем проводить медиакампании, которые позволят привлекать туристов в Тюменскую область», — заявил директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Также стало известно, что загрузка гостиниц в Ярославской области выросла на 7% по сравнению с прошлым годом, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт регионального правительства.

В январе — августе 2022 года загрузка гостиниц в среднем составляла 58%, а в летние месяцы — 72%.

«Эти данные говорят о популярности региона на российском туристическом рынке. Чтобы обеспечивать растущий спрос и предлагать гостям достаточный и достойный сервис, мы работаем над развитием инфраструктуры», — сказал заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев.

Ранее генеральный директор туроператора «Виадук Тур» Лариса Фёдорова прокомментировала ситуацию на рынке туризма.