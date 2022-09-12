Эксперт по туризму Фёдорова заявила о росте интереса россиян к внутренним направлениям

Генеральный директор туроператора «Виадук Тур» Лариса Фёдорова прокомментировала ситуацию на рынке туризма.

«Весной, летом и вот сейчас, осенью, наблюдается большой спрос на те направления, на которые раньше мы получали единичные запросы. То есть вырос интерес к Сахалину, Камчатке, Байкалу и Чукотке. Удалённые регионы пользовались спросом, показатели прошлых лет были превышены в разы», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, число поездок по России в целом выросло в три-четыре раза по сравнению с 2021 годом.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.