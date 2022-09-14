В Иркутской области турист погиб после падения с 40-метровой высоты

Турист погиб в Шелеховском районе Иркутской области. Он сорвался с 40-метровой высоты.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Трагедия произошла на территории Олхинского плато.

По предварительным данным, 48-летний мужчина отправился в туристический поход на скальник Витязь. Однако при восхождении он сорвался с высоты 40 м. От полученных травм мужчина скончался.

Очевидцы сообщили о случившемся в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что во время восхождения на вулкан Ключевской на Камчатке погибли девять человек.