В Иркутской области турист погиб после падения с 40-метровой высоты
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Трагедия произошла на территории Олхинского плато.
По предварительным данным, 48-летний мужчина отправился в туристический поход на скальник Витязь. Однако при восхождении он сорвался с высоты 40 м. От полученных травм мужчина скончался.
Очевидцы сообщили о случившемся в экстренные службы.
Ранее сообщалось, что во время восхождения на вулкан Ключевской на Камчатке погибли девять человек.