В Госдуме подняли вопрос о восстановлении свободного доступа к Instagram

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе выступления в Госдуме поднял вопрос о восстановлении доступа к Instagram* в России.

Как сообщает РИА Новости, он объяснил своё предложение тем, что соцсеть начала «хорошо себя вести».

«Вице-президент Meta** ещё весной извинился за недопустимые высказывания, которые были в отношении наших российских позиций. И сейчас там ведётся модерирование в Instagram... Может, нам проще всё-таки вместе рассмотреть вопрос о восстановлении Instagram, раз он начал себя хорошо вести?» — заявил политик.

В марте Тверской суд Москвы запретил деятельность Instagram в России за экстремизм.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Деятельность по реализации Instagram и Facebook признана экстремистской и запрещена на территории России от 21.03.2022.