В Госдуме подняли вопрос о восстановлении свободного доступа к Instagram
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Как сообщает РИА Новости, он объяснил своё предложение тем, что соцсеть начала «хорошо себя вести».
«Вице-президент Meta** ещё весной извинился за недопустимые высказывания, которые были в отношении наших российских позиций. И сейчас там ведётся модерирование в Instagram... Может, нам проще всё-таки вместе рассмотреть вопрос о восстановлении Instagram, раз он начал себя хорошо вести?» — заявил политик.
В марте Тверской суд Москвы запретил деятельность Instagram в России за экстремизм.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Деятельность по реализации Instagram и Facebook признана экстремистской и запрещена на территории России от 21.03.2022.