В Астраханской области проводят проверку по факту гибели малолетних братьев на реке

Следователи из Астраханской области проводят проверку по факту гибели двух братьев шести и восьми лет на реке Чурка.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального СК России.

Инцидент произошёл 12 сентября в посёлке Ямное. Дети отправились гулять и не вернулись домой. Во время поисков пропавших в реке нашли тело старшего ребёнка, поиски младшего продолжаются.

В то же время в Кирове прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением из-за инцидента с падением футбольных ворот на семилетнего мальчика в июне. Об этом пишет progorod43 со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Кировской области.

Прокурор в своём заявлении требует взыскать с органов муниципалитета компенсацию морального вреда, причинённого ребёнку.

Ранее сообщалось, что, по статистике «Росгосстраха», переломы и ушибы стали самыми распространёнными детскими травмами за летний период.