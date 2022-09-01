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Аналитики назвали переломы и ушибы самыми распространёнными детскими травмами летом

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По статистике «Росгосстраха», за июнь — август в компанию поступило около 1050 заявлений на страховое возмещение после различных травм у детей.
Аналитики назвали переломы и ушибы самыми распространёнными детскими травмами летом
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует «Газета.Ru».

Так, самыми распространёнными причинами для обращения по полисам страхования детей от несчастных случаев в летний период были различные переломы, ушибы и порезы. Наибольшее число обращений пришлось на июнь, а минимальное — на август, отметили авторы исследования.

Самая крупная выплата составила более 29 тыс. рублей (или 40% от страховой суммы) за перелом плеча и ключицы, минимальная — за укус собаки.

Ранее директор проектов дирекции розничного страхования «СберСтрахования» Елена Кошелева в беседе с «Известиями» рассказала, как получить медицинскую помощь за рубежом.

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