В Ульяновской области введён обязательный масочный режим в транспорте и аптеках

В Ульяновской области с 13 сентября вводится масочный режим в общественном транспорте, аптечных организациях и организациях социального обслуживания.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.

При этом отмечается, что в местах массового пребывания людей ношение масок носит рекомендательный характер.

В конце августа глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в настоящий момент в России более 450 тыс. пациентов с COVID-19 находятся под наблюдением врачей.

Александр Бутенко, руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Д.И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор, рассказал в разговоре с URA.RU, что грипп от коронавируса поможет отличить полимеразная цепная реакция.