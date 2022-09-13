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В Ульяновской области введён обязательный масочный режим в транспорте и аптеках

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В Ульяновской области с 13 сентября вводится масочный режим в общественном транспорте, аптечных организациях и организациях социального обслуживания.
В Ульяновской области введён обязательный масочный режим в транспорте и аптеках
  • Gettyimages.ru
  • © EMS-FORSTER-PRODUCTIONS

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.

При этом отмечается, что в местах массового пребывания людей ношение масок носит рекомендательный характер.

В конце августа глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в настоящий момент в России более 450 тыс. пациентов с COVID-19 находятся под наблюдением врачей.

Александр Бутенко, руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Д.И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор, рассказал в разговоре с URA.RU, что грипп от коронавируса поможет отличить полимеразная цепная реакция.

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