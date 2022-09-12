В Подмосковье стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Сегодня стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 4—11-х классов. Принять участие в ней смогут бесплатно все желающие», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Испытания будут проходить сразу по 24 общеобразовательным предметам.
Как уточнили в региональном Министерстве образования, зарегистрироваться на участие можно на платформе образовательного центра «Взлёт».
Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.