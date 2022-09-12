В Подмосковье стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады

В Московской области стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 4—11-х классов. Принять участие в ней смогут бесплатно все желающие», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Испытания будут проходить сразу по 24 общеобразовательным предметам.

Как уточнили в региональном Министерстве образования, зарегистрироваться на участие можно на платформе образовательного центра «Взлёт».

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.