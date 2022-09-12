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В Подмосковье стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады

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В Московской области стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады.
В Подмосковье стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 4—11-х классов. Принять участие в ней смогут бесплатно все желающие», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Испытания будут проходить сразу по 24 общеобразовательным предметам.

Как уточнили в региональном Министерстве образования, зарегистрироваться на участие можно на платформе образовательного центра «Взлёт».

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.

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