СК возбудил дело из-за попытки мужчины сбросить ребёнка с балкона в Москве
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ГСУ СК России по г. Москве.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России», — отмечается в заявлении.
По данным следствия, 12 сентября мужчина вместе с малолетней дочерью проследовал на балкон своей квартиры на 13-м этаже, где перевесил ребёнка через перила и выкрикивал угрозы сбросить его вниз. Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов, и противоправные действия мужчины были пресечены.
В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она передана матери. Подозреваемый в совершении преступления задержан.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина угрожал сбросить с балкона ребёнка.