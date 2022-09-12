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СК возбудил дело из-за попытки мужчины сбросить ребёнка с балкона в Москве

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Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении мужчины, угрожавшего скинуть с балкона многоэтажки на востоке Москвы свою малолетнюю дочь.
СК возбудил дело из-за попытки мужчины сбросить ребёнка с балкона в Москве
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ГСУ СК России по г. Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России», — отмечается в заявлении.

По данным следствия, 12 сентября мужчина вместе с малолетней дочерью проследовал на балкон своей квартиры на 13-м этаже, где перевесил ребёнка через перила и выкрикивал угрозы сбросить его вниз. Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов, и противоправные действия мужчины были пресечены.

В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она передана матери. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина угрожал сбросить с балкона ребёнка.

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