В Москве мужчина угрожал сбросить с балкона ребёнка

Полиция задержала мужчину, угрожавшего сбросить ребёнка с балкона многоэтажного жилого дома в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Угрожавшего сбросить ребёнка с балкона в Новокосино задержала полиция», — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее в Москве суд вынес приговор по делу мужчины, который летом 2021 года выбросил своего двухлетнего сына с балкона пятого этажа. За покушение на убийство ребёнка обвиняемого приговорили к 12 годам тюрьмы.