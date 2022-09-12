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В Москве мужчина угрожал сбросить с балкона ребёнка

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Полиция задержала мужчину, угрожавшего сбросить ребёнка с балкона многоэтажного жилого дома в Москве.
В Москве мужчина угрожал сбросить с балкона ребёнка
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Угрожавшего сбросить ребёнка с балкона в Новокосино задержала полиция», — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее в Москве суд вынес приговор по делу мужчины, который летом 2021 года выбросил своего двухлетнего сына с балкона пятого этажа. За покушение на убийство ребёнка обвиняемого приговорили к 12 годам тюрьмы.

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