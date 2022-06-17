В Москве бросившего ребёнка с балкона мужчину приговорили к 12 годам колонии

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В Москве суд вынес приговор по делу мужчины, который летом 2021 года выбросил своего двухлетнего сына с балкона пятого этажа. За покушение на убийство ребёнка обвиняемого приговорили к 12 годам тюрьмы.
В Москве бросившего ребёнка с балкона мужчину приговорили к 12 годам колонии
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу столичного СК.

Во время расследования была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что злоумышленник осознавал свои действия.

Суд приговорил мужчину к 12 годам тюрьмы и полутора годам ограничения свободы после освобождения. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

4 августа 2021 года вблизи дома на улице Шумилова был обнаружен двухлетний мальчик с травмами, характерными для падения с высоты.

Ребёнка в тяжёлом состоянии госпитализировали. Также было установлено, что его бросил с балкона пятого этажа отец, который после этого скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время ребёнок живёт с матерью и бабушкой.

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