В Москве бросившего ребёнка с балкона мужчину приговорили к 12 годам колонии
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу столичного СК.
Во время расследования была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что злоумышленник осознавал свои действия.
Суд приговорил мужчину к 12 годам тюрьмы и полутора годам ограничения свободы после освобождения. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.
4 августа 2021 года вблизи дома на улице Шумилова был обнаружен двухлетний мальчик с травмами, характерными для падения с высоты.
Ребёнка в тяжёлом состоянии госпитализировали. Также было установлено, что его бросил с балкона пятого этажа отец, который после этого скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В настоящее время ребёнок живёт с матерью и бабушкой.