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В Госдуме отметили сокращение контрафакта в стране вследствие введения маркировки

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Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов рассказал, что благодаря маркировке шин и покрышек незаконный оборот такой продукции снизился в России вдвое, хотя ещё в 2019 году он составлял 25%.
В Госдуме отметили сокращение контрафакта в стране вследствие введения маркировки
  • РИА Новости

В беседе с НСН эксперт сообщил о результатах, полученных благодаря маркировке продукции с момента её введения.

«Например, маркировка шин и покрышек: снижение уровня незаконного оборота продукции вдвое. Эксперты говорят о том, что 25% было в 2019 году, а к 2021 году порядка 12,5% продукции, которая незаконно идёт на рынок. Парфюмерная продукция — это 13%. Особо хотел бы подчеркнуть, что лекарства на треть», — отметил Кирьянов.

По его словам, количество контрафакта табачной продукции сократилось на четверть — с 15,6% в 2019 году до 11,5% в текущем.

Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что почти все участники российского рынка лекарств охвачены системой маркировки — 99,9% упаковок прослеживается с помощью системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).

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