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В Подмосковье появилась новая цифровая услуга для застройщиков

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На портале госуслуг Московской области открыли новый комплекс цифровых услуг для застройщиков.
В Подмосковье появилась новая цифровая услуга для застройщиков
  • РИА Новости

Теперь застройщику достаточно подать заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, чтобы постановка на кадастровый учёт, регистрация права и присвоение адреса были проведены в проактивном режиме, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Услуги для застройщиков популярны на региональном портале. Благодаря оптимизации ввести строительный объект в эксплуатацию стало проще», — приводит телеканал «360» слова министра Надежды Куртяник.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарёв заявил, что облачные сервисы, внедряемые на столичных стройках, позволяют сократить сроки согласования разрешительной документации в два раза.

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