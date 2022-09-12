В Подмосковье появилась новая цифровая услуга для застройщиков

На портале госуслуг Московской области открыли новый комплекс цифровых услуг для застройщиков.

Теперь застройщику достаточно подать заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, чтобы постановка на кадастровый учёт, регистрация права и присвоение адреса были проведены в проактивном режиме, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Услуги для застройщиков популярны на региональном портале. Благодаря оптимизации ввести строительный объект в эксплуатацию стало проще», — приводит телеканал «360» слова министра Надежды Куртяник.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарёв заявил, что облачные сервисы, внедряемые на столичных стройках, позволяют сократить сроки согласования разрешительной документации в два раза.