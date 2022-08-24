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Бочкарёв: внедрение облачных сервисов позволяет сократить срок согласования граддокументации в два раза

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Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв заявил, что облачные сервисы, внедряемые на столичных стройках, позволяют сократить сроки согласования разрешительной документации в два раза.
Бочкарёв: внедрение облачных сервисов позволяет сократить срок согласования граддокументации в два раза
  • Gettyimages.ru

«На строящихся объектах городского заказа в столице уже применяются комплексные цифровые решения и различные умные сервисы. Они включают в себя облачные решения для планирования строительных работ, модуль для приёма и сдачи исполнительной документации, модуль сбора информации с внешних устройств и аналитики данных и другие элементы», — сказал Бочкарёв.

Он отметил, что устранение подрядчиком замечаний заказчика занимает пять-десять минут, акты отправляются на проверку в момент их переформатирования, а накладные расходы при этом снижаются в три раза.

Со своей стороны, руководитель Amethyst Group Марат Хафизов отметил, что эти решения формируют цифровую экосистему.

По его словам, в результате получается комплекс различных продуктов российского производства, способных удовлетворить все нужды строительной индустрии.

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