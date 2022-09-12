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СК завёл дело по факту получения людьми ожогов на квесте в Москве

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Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как шесть человек, среди которых четверо детей, получили ожоги во время развлекательного квеста в Москве.
СК завёл дело по факту получения людьми ожогов на квесте в Москве
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ГСУ СК России по городу Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — отмечается в заявлении.

По уточнённым данным, 11 сентября во время проведения игрового квеста в помещении в Москве произошло возгорание материала из-за использования небольшого газового баллона. В результате термические ожоги получили двое ведущих квеста и четверо несовершеннолетних участников в возрасте 14 и 15 лет.

Ранее сообщалось, что прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы начала проверку по факту возгорания в столице во время игрового квеста.

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