Прокуратура начала проверку по факту возгорания в Москве во время игрового квеста
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролируется прокуратурой», — отмечается в заявлении.
По предварительной информации, 11 сентября в одном из помещений здания на Новохохловской улице, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних в возрасте 15 лет.
Двое сотрудников квеста также получили телесные повреждения.
«Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, двое несовершеннолетних госпитализированы с ожогами», — указали в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в Москве во время квеста из-за возгорания от использования горелки.