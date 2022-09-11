Прокуратура начала проверку по факту возгорания в Москве во время игрового квеста

Прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы начала проверку по факту возгорания в столице во время игрового квеста.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролируется прокуратурой», — отмечается в заявлении.

По предварительной информации, 11 сентября в одном из помещений здания на Новохохловской улице, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних в возрасте 15 лет.

Двое сотрудников квеста также получили телесные повреждения.

«Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, двое несовершеннолетних госпитализированы с ожогами», — указали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в Москве во время квеста из-за возгорания от использования горелки.