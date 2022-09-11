В Москве три человека пострадали в результате возгорания во время игрового квеста
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Она отметила, что во время игрового квеста произошло возгорание материала из-за использования горелки, незначительные ожоги получили несколько взрослых и несовершеннолетний.
«По данному факту организовано проведение доследственной проверки», — сказала Иванова.
Ранее сообщалось, что в здании центра хирургии в Москве произошёл пожар.