В Москве три человека пострадали в результате возгорания во время игрового квеста

Три человека пострадали в Москве во время квеста из-за возгорания от использования горелки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.

Она отметила, что во время игрового квеста произошло возгорание материала из-за использования горелки, незначительные ожоги получили несколько взрослых и несовершеннолетний.

«По данному факту организовано проведение доследственной проверки», — сказала Иванова.

Ранее сообщалось, что в здании центра хирургии в Москве произошёл пожар.