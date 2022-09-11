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В Москве три человека пострадали в результате возгорания во время игрового квеста

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Три человека пострадали в Москве во время квеста из-за возгорания от использования горелки.
В Москве три человека пострадали в результате возгорания во время игрового квеста
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.

Она отметила, что во время игрового квеста произошло возгорание материала из-за использования горелки, незначительные ожоги получили несколько взрослых и несовершеннолетний.

«По данному факту организовано проведение доследственной проверки», — сказала Иванова.

Ранее сообщалось, что в здании центра хирургии в Москве произошёл пожар.

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