В РСТ заявили, что более 30% туристов посетят российские горнолыжные курорты зимой

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что более 30% туристов в зимний период отправятся на горнолыжные курорты.

«В России уже больше 25% горнолыжки забронировано на Красной Поляне (Сочи), так что свыше 30% туристов поедут на российские горнолыжные курорты. Остальные отправятся в Карелию, Кавказские Минеральные Воды и Алтайский край. Вот эти направления сейчас бронируются... В Шерегеше некоторые гостиницы уже полностью распроданы», — отметил он в разговоре с «Известиями».

Популярным зарубежным направлением по-прежнему остаётся Турция. Кроме того, в зимний период интерес обычно вызывают рейсы в Таиланд, ОАЭ и во Вьетнам, добавил Барзыкин.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.