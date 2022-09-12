В РСТ заявили, что более 30% туристов посетят российские горнолыжные курорты зимой
- РИА Новости
«В России уже больше 25% горнолыжки забронировано на Красной Поляне (Сочи), так что свыше 30% туристов поедут на российские горнолыжные курорты. Остальные отправятся в Карелию, Кавказские Минеральные Воды и Алтайский край. Вот эти направления сейчас бронируются... В Шерегеше некоторые гостиницы уже полностью распроданы», — отметил он в разговоре с «Известиями».
Популярным зарубежным направлением по-прежнему остаётся Турция. Кроме того, в зимний период интерес обычно вызывают рейсы в Таиланд, ОАЭ и во Вьетнам, добавил Барзыкин.
Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.