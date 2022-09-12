Юрист Ярмуш оценила предложение запретить выдачу кредитов без личного присутствия заёмщика

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Виталия Милонова запретить выдачу кредитов без личного присутствия заёмщика.

По мнению юриста, при заключении договора заёмщик должен поставить подпись и пройти идентификацию.

«Копия паспорта не является идентификацией гражданина, если его самого рядом нет и это всё делается онлайн. Совершенно недопустимо. Идентификация должна быть многоуровневая, например через «Госуслуги», — считает Ярмуш.

Юрист уточнила, что запретить выдачу онлайн-займов по копии паспорта «разумно и правильно».

«Но вообще банковские онлайн-услуги запрещать нельзя», — уточнила она.

Ранее Виталий Милонов предложил запретить выдачу кредитов без личного присутствия заёмщика.

По словам депутата, серьёзной проблемой для россиян является «излишняя простота» получения кредитов и займов.