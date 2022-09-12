«Ъ»: ЦБ обсудил дорожную карту по производству российских банкоматов

Центробанк провёл заседание, на котором обсуждалась дорожная карта по производству российских банкоматов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, два российских производителя — БФС и САГА — представят первые тестовые образцы в российские банки уже этой осенью.

«На этой площадке обсуждаются вопросы по развитию отрасли НДО (наличного денежного обращения. — RT), в том числе импортозамещение, к диалогу привлечены как отечественные фирмы-производители, так и покупатели оборудования», — заявили в пресс-службе Центробанка.

Если тестирование окажется успешным, серийное производство российских банкоматов планируют начать в I квартале 2023 года.

Ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк рассказал, что доля безналичных расчётов к концу года достигнет 75—76%.