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«Ъ»: ЦБ обсудил дорожную карту по производству российских банкоматов

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Центробанк провёл заседание, на котором обсуждалась дорожная карта по производству российских банкоматов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Ъ»: ЦБ обсудил дорожную карту по производству российских банкоматов
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

По данным издания, два российских производителя — БФС и САГА — представят первые тестовые образцы в российские банки уже этой осенью.

«На этой площадке обсуждаются вопросы по развитию отрасли НДО (наличного денежного обращения. — RT), в том числе импортозамещение, к диалогу привлечены как отечественные фирмы-производители, так и покупатели оборудования», — заявили в пресс-службе Центробанка.

Если тестирование окажется успешным, серийное производство российских банкоматов планируют начать в I квартале 2023 года.

Ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк рассказал, что доля безналичных расчётов к концу года достигнет 75—76%.

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