Доля безналичных расчётов к концу года вырастет до 76%

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Эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк рассказал, что доля безналичных расчётов к концу года достигнет 75—76%.
Доля безналичных расчётов к концу года вырастет до 76%
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Ожидается, что темпы роста доли безналичных платежей будут примерно соответствовать первой половине 2022 года.

«Доля может расти в первую очередь за счёт постепенного отказа от расчёта в наличных рублях в отдаленных регионах. В этом процессе важна цифровизация регионов и развитие сети банкоматов. Банкоматы являются не только способом обналичить средства, но и наоборот: в регионах с незначительным числом филиалов банков они дают возможность перевести наличные в цифровой вид и помогают делать множество платежных операций в безналичном виде», — объяснил Миронюк в беседе с «Газетой.Ru».

При этом он добавил, что сейчас банки сокращают банкоматные сети.

Ранее в интервью ФБА «Экономика сегодня» сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский рассказал о золоте как инвестиционном инструменте.

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