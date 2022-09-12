В России завершили клинические исследования вакцины «Ковивак» для лиц старше 60 лет

Директор по развитию центра имени Чумакова Константин Чернов сообщил о завершении клинических исследований вакцины от коронавируса «Ковивак» среди лиц старше 60 лет.

«Мы не так давно закончили исследования по возрастной категории 60+, представили эти данные, сейчас они находятся на рассмотрении нашего Минздрава», — цитирует его ТАСС.

В феврале Минздрав России выдал научному центру «Вектор» разрешение на проведение клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» на людях старше 60 лет.

В ФМБА допустили возможность проведения испытаний вакцины от коронавируса на лицах старше 60 лет в 2022 году.