В России завершили клинические исследования вакцины «Ковивак» для лиц старше 60 лет
«Мы не так давно закончили исследования по возрастной категории 60+, представили эти данные, сейчас они находятся на рассмотрении нашего Минздрава», — цитирует его ТАСС.
В феврале Минздрав России выдал научному центру «Вектор» разрешение на проведение клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» на людях старше 60 лет.
В ФМБА допустили возможность проведения испытаний вакцины от коронавируса на лицах старше 60 лет в 2022 году.